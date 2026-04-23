Gelsenkirchen: Macht mit beim Training für die "Spiele ohne Grenzen"!

An vielen Orten Deutschlands wird bereits eifrig für die "Spiele ohne Grenzen" trainiert – so auch in Gelsenkirchen.

So schreiben die Rotfüchse aus Gelsenkirchen-Horst:

Beim diesjährigen Pfingstjugendtreffen tritt die Gelsenkirchener Kinder- und Jugendmannschaft wieder in dem Sportturnier ‚Spiele ohne Grenzen‘ an. Wir laden alle zu den offenen Trainings ein.

Wann und wo?

Jeden Samstag, 16 Uhr, auf dem Josef-Büscher-Platz (Marktplatz Gelsenkirchen-Horst). Um 15.30 Uhr ist der Treffpunkt am Jugendzentrum CHE für den Transport der Spielgeräte auf den Josef-Büscher-Platz.

Wir freuen uns über tatkräftige Mithilfe von Familien und Freunden bei der Organisierung und Durchführung des Trainings. Außerdem freuen wir uns über Kuchenspenden für die Verpflegung und für den Verkauf zur Finanzierung der Teilnahme der Kinder und Jugendlichen."

Hier gibt es den Flyer zum Training für den breiten Einsatz

Hier gibt es den Flyer zum Zurechtschneiden als kleine Handzettel