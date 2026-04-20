Mitteilung der Willi-Dickhut-Stiftung

Mitteilung der Willi-Dickhut-Stiftung

Google-Bewertungen käuflich!

Negative Bewertungen bei Google kann man schlicht gegen Bezahlung löschen lassen! Das geht ganz offenherzig aus beiliegender Nachricht hervor. Wer also jemals geglaubt hatte, diese Bewertungen drückten die Meinung der Nutzer aus: Fehlanzeige. Wer viel Geld hat, kann viel Negatives löschen lassen! 