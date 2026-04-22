Griechenland: Widerstand gegen Kriegsbeteiligungen und Waffentransporte

Zwei Hafenarbeiter – Georgios Gogos, Vorstandsmitglied in der Gewerkschaft der Hafenarbeiter in Piräus, und sein Kollege Haris Papavramidis – berichten über ihre Streiks zur Verhinderung von Waffenlieferungen an das israelische Apartheidregime zur Fortsetzung seines Genozids in Palästina.

Alexandra Pavlou, Mitglied bei BDS Greece, gibt einen Überblick über die Boykottbewegung, die mittlerweile auch alle griechischen Inseln erfasst hat.



Maria Tamiolaki, Mitglied der Ärztegewerkschaft und in der Anti-NATO-Aktion Athen engagiert, verschafft uns eine Übersicht über die Militärstützpunkte in Griechenland und ihre Bedeutung für die aktuellen Kriege von NATO, USA und Israel.



Konstantinos Palaistidis, Mitglied der Basisgewerkschaft Buch und Papier in Athen, wird uns über Antikriegsaktivitäten der Gewerkschaften und ihre Zusammenarbeit mit BDS Greece informieren.

Alle Redebeiträge werden ins Deutsche übersetzt!

Nach einer Kurzdarstellung über aktuellen gewerkschaftlichen Widerstand in Deutschland durch einen Vertreter des Forums Gewerkschaften Kassel soll es einen Austausch über die Frage, wie wir der wachsenden Weltkriegsgefahr entgegentreten können, geben. Wie lassen sich die gemeinsamen Kontakte dafür nutzen?

Wann und wo?



Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr, im Café Buch-Oase, Germaniasstraße 14, Kassel

Es laden ein:

Gewerkschaftliche Solidaritätsgruppe „Gegen Spardiktate und Nationalismus“ und Forum Gewerkschaften Kassel.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung.