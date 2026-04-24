22. Internationales Pfingstjugendtreffen
Grundsätze veröffentlicht – Mitmachliste erschienen
Die Vorbereitungen für das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen, das vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen stattfinden wird, laufen Schlag auf Schlag.
Vom Team des Internationalen Pfingstjugendtreffens / ffz
Während überall in Deutschland Kinder- und Jugendmannschaften für die Spiele ohne Grenzen trainieren, hat das Team des Pfingstjugendtreffens nun die Grundsätze für das Treffen veröffentlicht:
Grundsätze in der Vorbereitung und Durchführung des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens
- Das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen 2026 im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen wird ein Höhepunkt des gemeinsamen Einsatzes für die Zukunft der Jugend und Kinder. Es verwirklicht ein vielseitiges Programm mit Kultur, Sport, Politik und jeder Menge neuer Freunde! Dazu entwickeln wir eine breite Bewegung und vielfältige Initiativen und laden internationale Teilnehmer ein. Es wird ein Festival der internationalen Solidarität und steht für die Organisierung der Rebellion der Jugend. Es hat einen zusammenführenden Charakter vielfältiger Bewegungen: gegen Faschismus und Krieg, gegen Wehrpflicht, für internationale Solidarität, gegen Umweltzerstörung, politische Repression, Ausbildungsplatzvernichtung, hohe Mieten, Sexismus und für sozialistische Perspektiven.
- Wir finanzieren und organisieren das Pfingstjugendtreffen selbst, arbeiten gleichberechtigt, demokratisch und überparteilich zusammen, auf antifaschistischer Grundlage, ganz egal welchen Geschlechts oder welcher Identität.
- Wir streiten uns solidarisch und feiern ohne Drogen und Alkoholmissbrauch.
- Im Sinne eines ökologischen Paradigmenwechsels bezüglich vorherrschender Lebens- und Konsumgewohnheiten fördern wir pflanzliche Essensangebote, CO2-Einsparung, Müllvermeidung, Recycling etc.
- Wir sind weltanschaulich offen: Wir verstehen uns als Teil der Bewegung „Gib Antikommunismus, Faschismus, Antisemitismus und Rassismus keine Chance!“. Auch Chauvinisten, Sexisten und religiöse Fundamentalisten (aller Religionen) haben bei uns nichts zu suchen! Das Pfingstjugendtreffen ist ein Jugend- und Kinderfest – Erwachsene, die das unterstützen, sind herzlich willkommen.
- Jeder bringt sich, entsprechend seinen Fähigkeiten, für diese Ziele ein, und alle zusammen tragen die Verantwortung für das Gesamtgelingen. Das gilt auch für die Finanzierung!
- Der Erfolg beruht auf der Initiative der verschiedensten Organisationen und an allen Orten, die zentral koordiniert wird. Verantwortlich für alle wesentlichen Entscheidungen sind überörtlich die Bundestreffen, und zwischen den Treffen, im Rahmen der dort gefassten Beschlüsse, der dort gewählte zentrale Koordinierungsausschuss (ZKA). Grundlegende Beschlüsse erfordern einvernehmliche Festlegungen mit den beteiligten Trägerorganisationen.
- Für die Koordinierung der gemeinsamen Teilnahme, Anreise usw. und die Entscheidung für die Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben für das Pfingstjugendtreffen durch verschiedene Kräfte an einem Ort werden geeignete Methoden gefunden und über örtliche Koordinierungstreffen bzw. -gruppen organisiert. Jede darin teilnehmende Initiative und alle Mitstreiter organisieren eigenständige Aktivitäten, z.B. zur Werbung für das Pfingstjugendtreffen, legen ihren besonderen Beitrag fest usw.
Außerdem gibt es jetzt eine Mitmachliste.
Bei allen Einsätzen, die im Vorfeld des 22. internationalen Pfingstjugendtreffens stattfinden, können diese Listen eingesetzt werden. Hier können sich Helferinnen und Helfer eintragen, die beim Aufbau, der Verpflegung etc. mithelfen wollen. Es gibt jede Menge zu tun.
Hier gibt es die Mitmachliste mit mehr Erklärungen