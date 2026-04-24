22. Internationales Pfingstjugendtreffen

Grundsätze veröffentlicht – Mitmachliste erschienen

Die Vorbereitungen für das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen, das vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen stattfinden wird, laufen Schlag auf Schlag.

Vom Team des Internationalen Pfingstjugendtreffens / ffz