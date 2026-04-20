Heilbronn: Training für das Pfingstjugendtreffen: Open Air im Wertwiesenpark

Das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen findet in diesem Jahr vom 22. Mai bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen statt. Es ist ein Festival der Rebellion gegen Faschismus, Krieg, und Umweltzerstörung und bietet vielfältige Möglichkeiten, sich kulturell und politisch zu engagieren.



In Heilbronn gibt es dazu ein Vorbereitungstreffen an jedem zweiten Sonntag – Open Air im Wertwiesenpark. Am 19. April wurde das „Tausendfüßler-Rennen“ für die "Spiele ohne Grenzen" geübt. Dabei waren neben Kindern und Jugendlichen auch die junggebliebenen Betreuer gut im Takt.

Highlight an diesem Sonntag war das „Probeessen“. Das Pfingstjugendtreffen wird ehrenamtlich organisiert und finanziert. Die MLPD Heilbronn und ihr Jugendverband REBELL haben diesmal einen Essensstand übernommen, der vor allem den Geschmack der Kinder treffen soll. Das Küchenteam gab zwei Varianten eines Pasta-Gerichts zur Verkostung frei. Natürlich wurde nicht nur gegessen, sondern auch über das Rezept und die Preise gefachsimpelt.

Beim nächsten Treffen am 3. Mai können Interessierte u. a. ihre Eintrittskarten für das Pfingstjugendtreffen und die Anreise buchen. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Wertwiesenpark, Eingang bei den Fußballplätzen.

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen