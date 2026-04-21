In Afghanistan hat das Schuljahr erneut ohne Mädchen ab der 7. Klasse begonnen

Als Afghanistan im März 2026 sein fünftes Schuljahr in Folge begann, blieben die Türen der Schulen für Mädchen erneut verschlossen. Damit ist seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 ein halbes Jahrzehnt vergangen, in dem der systematische Ausschluss von Frauen und Mädchen im Bildungswesen als normales Phänomen gerechtfertigt wurde.

Mit ihrer zutiefst frauenfeindlichen und extremistischen Politik haben die Taliban der Hälfte der Bevölkerung des Landes – Frauen und Mädchen – bewusst das grundlegendste Menschenrecht vorenthalten. Dies ist eine klare Verletzung der grundlegenden Menschenrechte und des Völkerrechts, zu dessen Unterzeichnern Afghanistan gehört.

Das Ausmaß dieser Bildungsapartheid ist unglaublich. Offiziellen Angaben zufolge schließen jedes Jahr mehr als 400.000 Mädchen in ganz Afghanistan die sechste Klasse ab.¹ Diese Mädchen haben sechs Jahre in der Grundschule verbracht, oft unter extrem schwierigen Bedingungen, und davon geträumt, Lehrerinnen, Ärztinnen, Ingenieurinnen und Journalistinnen zu werden. Doch nach dem Gesetz der Taliban ist es ihnen nach Abschluss der sechsten Klasse sofort verboten, ihre Ausbildung in der siebten Klasse oder darüber hinaus fortzusetzen. Das bedeutet, dass Mädchen keinen Zugang zu Mittelschulen, Gymnasien oder Universitäten haben.

Es gibt keine rechtliche Ausnahme, keine regionalen Abweichungen und keine Hoffnung auf Berufung. Seit August 2021 wird über 2,2 Millionen Mädchen ihr Recht auf Bildung vorenthalten. Diese Zahl wächst jedes Jahr weiter, da eine neue Gruppe von Sechstklässlerinnen zu den Ausgeschlossenen hinzukommt. Dieses Verbot ist nicht nur ein akademischer Rückschlag oder ein Verlust an Chancen; es ist der Beginn zahlreicher miteinander verflochtener menschlicher Tragödien, die jeden Aspekt der afghanischen Gesellschaft betreffen.

Die Folgen dieses systematischen Bildungsentzugs sind verheerend und vielschichtig. In erster Linie hat das Verbot der Mädchenbildung landesweit direkt und dramatisch zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt, Zwangsheiraten und Kinderheiraten geführt. Da keine Schulbildung mehr möglich ist, sehen viele Familien für ihre Töchter keine andere Zukunft als eine frühe Heirat.

Dreizehnjährige Mädchen, die nach jedem internationalen Maßstab noch Kinder sind und eigentlich in Klassenzimmern sitzen und Lesen und Schreiben lernen sollten, werden stattdessen zur Heirat mit oft viel älteren Männern gezwungen. Diese jungen Bräute werden sofort mit den erdrückenden Pflichten der Mutterschaft und der Unterwerfung unter ihre Ehemänner und Schwiegereltern belastet. Sie sind völlig unvorbereitet auf diese schwere körperliche und emotionale Last. Sie leben wie Sklavinnen und leiden unter ständiger körperlicher und psychischer Folter, einschließlich Schlägen, Nahrungsentzug, Isolation und Beschimpfungen.

Viele dieser Kinderbräute verlieren ihr Leben während der Schwangerschaft oder bei der Geburt, da ihre jungen Körper noch nicht ausreichend entwickelt sind, um ein Baby sicher auszutragen oder ein Kind zur Welt zu bringen.

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