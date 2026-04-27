Internationales Fußballturnier – antifaschistisch und selbstorganisiert!

Das Pfingstjugendtreffen und das Fußballturnier sind selbstorganisiert. Es lebt davon, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Verantwortung und Aufgaben mitübernehmen. Die Mannschaften und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich eingeladen, beim ganzen Pfingstjugendtreffen dabei zu sein, und Freunde und Fans mitzubringen.

Wann und wo?

Samstag, 23. Mai

Anmeldung unter: Fussballtunierpjt@web.de <mailto:Fussballtunierpjt@web.de> oder

vor Ort bis 13.30 Uhr

Beginn 14:30 Uhr

Teamzusammenstellung (geschlechtergemischt):

Altersgruppe: sechs bis zwölf Jahre Altersgruppe: 13 bis 17 Jahre Altersgruppe: Erwachsene ab 18 Jahre

Fünf Feldspieler und ein Torwart

Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter, Helfer oder Assistenten zur Verfügung. Bitte meldet dies auch bei der Anmeldung.

Startgebühr:

Startgebühr für die Mannschaften: Kinder: 10 Euro, Jugendliche: 15 Euro und für Erwachsene: 25 Euro.



Das Motto des Turniers ist: „Freundschaft im Wettkampf“.

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen