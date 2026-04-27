22. Internationales Pfingstjugendtreffen
Internationales Fußballturnier – antifaschistisch und selbstorganisiert!
Das Pfingstjugendtreffen ist ein Fest der internationalen Völkerfreundschaft und der Solidarität. Das soll auch beim sportlichen „Kräftemessen“ beim Fußballturnier zum Ausdruck kommen. Sportlichkeit, Fairness und der gemeinsame Spaß stehen hier im Mittelpunkt.
Das Pfingstjugendtreffen und das Fußballturnier sind selbstorganisiert. Es lebt davon, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Verantwortung und Aufgaben mitübernehmen. Die Mannschaften und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich eingeladen, beim ganzen Pfingstjugendtreffen dabei zu sein, und Freunde und Fans mitzubringen.
Wann und wo?
Samstag, 23. Mai
Anmeldung unter: Fussballtunierpjt@web.de <mailto:Fussballtunierpjt@web.de> oder
vor Ort bis 13.30 Uhr
Beginn 14:30 Uhr
Teamzusammenstellung (geschlechtergemischt):
- Altersgruppe: sechs bis zwölf Jahre
- Altersgruppe: 13 bis 17 Jahre
- Altersgruppe: Erwachsene ab 18 Jahre
Fünf Feldspieler und ein Torwart
Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter, Helfer oder Assistenten zur Verfügung. Bitte meldet dies auch bei der Anmeldung.
Startgebühr:
Startgebühr für die Mannschaften: Kinder: 10 Euro, Jugendliche: 15 Euro und für Erwachsene: 25 Euro.
Das Motto des Turniers ist: „Freundschaft im Wettkampf“.
Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen