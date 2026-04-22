Israel / Libanon
Israels Militär verurteilt Soldaten wegen Zerstörung von Jesusfigur
Das israelische Militär hat zwei Soldaten wegen der Zerstörung einer Jesusfigur im Libanon zu 30 Tagen Militärhaft verurteilt. Zudem wurden die beiden aus dem Kampfeinsatz abgezogen, wie heute bekannt wurde. Einer der Soldaten soll die religiöse Statue im Süden des Libanons mit einem Vorschlaghammer zertrümmert haben. Sein Kollege soll das fotografiert haben. Nach Angaben des Militärs wurden zudem sechs weitere Militärangehörige einbestellt, die nicht eingeschritten seien. Aufnahmen des Vorfalls waren am Sonntag aufgetaucht. Die Zerstörung der Statue sorgte weltweit für Aufsehen und wurde von Vertretern des christlichen Glaubens verurteilt.