Jugendlicher von Faschisten angegriffen

Feige griffen sie ihn zu zweit an, während er alleine war. Sie verfolgten ihn nach Hause, riefen seinen Namen. Als er sich umdrehte, schlugen sie ihm mit einem Schlagring ins Gesicht und bezeichneten ihn als "Zecke" und drohten, dass es beim nächsten Mal schlimmer werde.



Es handelte sich um Faschisten zwischen 17 und 20 Jahren, die aus der rechten Kampfsportszene bekannt sind. Der angegriffene Antifaschist musste ins Krankenhaus und konnte teilweise auf einem Auge nicht sehen.

Unmittelbar nachdem die Tat bekannt wurde, verschickte der Jugendverband REBELL Erfurt eine Solidaritätserklärung. Dieser feige und äußerst brutale Angriff zeigt, wie gefährlich die neue faschistische Jugendbewegung ist! Klar ist aber auch: Wer einen von uns angreift, greift uns alle an! Wir werden uns von dieser faschistischen Gewalt nicht einschüchtern lassen, denn genau darauf zielen solche Angriffe ab.



Die Organisation "Rotes Erfurt" rief am Folgetag zu einer Demonstration auf, an der sich trotz Kurzfristigkeit zwischen 200 und 300 Leute beteiligten. In Redebeiträgen wurde von weiteren Angriffen in der letzten Zeit berichtet, zum Beispiel in Berlin. Der REBELL berichtete in seinem Grußwort von den versuchten Mordanschlägen auf MLPD-Repräsentanten durch gelockerte Radmuttern. Die Demonstration war ein starkes Zeichen, das dem angegriffenen Jugendlichen Kraft sendete, zeigte, dass solche Angriffe nicht ohne Antwort bleiben und dass wir noch entschiedener am Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung arbeiten werden!

Die Polizei konnte es nicht lassen, am Ende der Demo einen Jugendlichen willkürlich aus der Demo zu ziehen. Sie ging sogar mit Pfefferspray gegen die protestierende Menge vor! Das war völlig unverhältnismäßig und diente der Kriminalisierung der antifaschistischen Bewegung.

Am Sonntag, 26. April, um 15 Uhr, findet in Erfurt eine weitere Demo statt. Besonders im Hinblick auf den geplanten Parteitag der faschistischen AfD in Erfurt am 4. und 5. Juli und die weltweite akute faschistische Gefahr ist es wichtig, dass die Antifaschistinnen und Antifaschisten enger zusammenrücken und dass die Bevölkerung erkennt, wozu die faschistische Ideologie führt!

Kein Fußbreit den Faschisten!

Für ein Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!