Jusos und Grüne demonstrieren gemeinsam mit Rundem Tisches gegen Rechts

Unser Hauptanliegen ist der Kampf gegen den modernen Faschismus. In Radevormwald heißt das vor allen Dingen: die AfD. Jusos und Grüne teilen dieses Anliegen und wir begrüßen grundsätzlich, dass die Jusos ihrerseits, wenn auch unabhängig von uns, sofort die Initiative zu Protesten ergriffen hatten, denen sich dann die Grünen anschlossen.

Mehrere parallele Kundgebungen und Demonstrationen wären allerdings kontraproduktiv gewesen – es wäre zu einer Verzettelung der demokratischen Kräfte gekommen. Deswegen war es notwendig, dass der Protest gegen die AfD in einer gemeinsamen Demonstration zusammengefasst wird.

In Gesprächen zwischen den Vorsitzenden des Runden Tisch und der Jusos Radevormwald konnten wir uns darauf einigen: Wir demonstrieren gemeinsam gegen unseren gemeinsamen Feind – den Hauptfeind der Demokratie. Alle an der Demonstration beteiligten Kräfte werden gleichbehandelt und können sich mit ihren eigenen Flaggen, Transparenten und Parolen beteiligen. Jeder darf am offenen Mikrofon sprechen.

Gemeinsam sind wir stärker!

Der Auftakt wird nun um 17:15 Uhr auf dem Marktplatz in Radevormwald sein.

Alle zusammen gegen den Faschismus!