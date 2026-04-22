„Kein Recht darauf, sich für die Verteidigung der Menschenrechte einzusetzen“

Vielen Dank für Ihre Stellungnahme zur Invasion der USA und Israels gegen den Iran. Es ist richtig, diesen zerstörerischen Krieg zu verurteilen und zu seiner sofortigen Beendigung aufzurufen. Regierungen, die eine Geschichte von Völkermord, faschistischen Praktiken und Blutvergießen auf sich laden, haben kein Recht, sich für die Verteidigung der Menschenrechte oder einen Regimewechsel in anderen Ländern einzusetzen.

Es ist das Recht der Arbeiter, Frauen und Jugendlichen im Iran, über ihre Zukunft zu entscheiden. Das iranische Volk verdient eine demokratische, säkulare und unabhängige Regierung, keine von den USA und Israel eingesetzte Marionettenregierung. Die revolutionäre Linke im Iran und weltweit muss unabhängig eine dritte Front gegen das faschistische Regime im Iran sowie gegen die USA und ihre Verbündeten organisieren.