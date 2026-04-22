Lokalkompass (Stadtspiegel) stellte Online-Plattform für Bürgerreporter ein – politisch bedingt?

Die Funke-Medien-Gruppe begründete dies mit zu hohen Kosten für die Online-Plattform. Dazu merke ich an, dass die weitere kostenlose Verbreitung des Stadtspiegels in der Printform (der Lokalkompass war der Online-Auftritt, in dessen Rahmen aber auch Bürgerreporter schreiben konnten, was bei der Printausgabe nicht der Fall ist, Anm. d. RF-Red.) weitaus kostspieliger ist als die Pflege einer Online-Plattform, allein schon durch die Druckkosten und die Logistik der Verteilung der Stadtspiegel-Exemplare.



Im Übrigen wurde vor einiger Zeit kurzzeitig in verschiedenen Regionen (von Bochum) die Printausgabe des Stadtspiegels eingestellt. Es gab auf dem Lokalkompass viele kritische politische Beiträge, die auch das jetzige System des Kapitalismus angriffen. War das vielleicht der Funke-Medien-Gruppe ein Dorn im Auge, denn sie gehört zu den bürgerlichen Medienkonzernen?



Als einer der Moderatoren der Bochumer Montagsdemo kündigte ich regelmäßig die Termine und Themen der Kundgebungen auf der Kortumstraße zwischen der Drehscheibe und dem Citypoint an. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Daher nenne ich noch die weiteren Termine der Kundgebung für dieses Jahr: jeweils um 18 Uhr: 11. Mai, 8. Juni, 13. Juli, 10. August, 14. September, 12. Oktober, 9. November, 14. Dezember.



Obwohl die Montagskundgebungen derzeit nicht so groß sind, bilden sie nach über 20 jährigem Bestehen (ursprünglich als Protest gegen die Hartz-Gesetze) immer noch eine Plattform für Information, Protest und Meinungsaustausch über alle brisanten politischen Themen. Das offene Mikrofon ist ein Wahrzeichen der Montagsdemonstrationen, nicht nur in Bochum, sondern in über 70 Städten in Deutschland. Zwar scheidet der Lokalkompass jetzt als Medium aus, doch aktuelle Informationen sind auf der Webseite der Bundesweiten Montagsdemo jederzeit erhältlich.