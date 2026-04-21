London: Demonstration gegen Mietwucher und Wohnungsnot

Hier einige zusammengefasste Ausschnitte aus der Erklärung einer Konferenz, die vor einiger Zeit in Paris getagt hat: "Wir, die politischen Gefangenen der Philippinen, erklären unsere Verbundenheit und Solidarität mit allen aufgrund ihrer Überzeugung Gefangenen und allen Menschen auf der Welt, die gegen Imperialismus, Unterdrückung und Ausbeutung und für soziale Befreiung, nationale Selbstbestimmung und Sozialismus kämpfen. Wir freuen uns, an der Internationalen Solidaritätskonferenz teilnehmen zu dürfen, die von der People’s Voice Platform organisiert wurde. Wir bedauern, dass wir aufgrund unserer Inhaftierung keine Delegation senden konnten. Dieser repressive Staat kann uns aber nur physisch davon abhalten, bei euch zu sein. Er kann uns nicht davon abhalten, alle freiheitsliebenden Menschen der Welt zu inspirieren, sich für soziale Gerechtigkeit und die Befreiung der unterdrückten Klassen einzusetzen, gegen Imperialismus, Kolonialismus und Neokolonialismus."