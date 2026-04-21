Großbritannien
London: Demonstration gegen Mietwucher und Wohnungsnot
Tausende gingen am Samstag in Londons auf die Straße, um an einer landesweiten Wohnungsdemonstration teilzunehmen, die von Mieterverbänden, Gewerkschaften und Aktionsgruppen organisiert wurde. Gefordert wurde Mietpreisbindungen und ein groß angelegtes Programm zum Bau von Sozialwohnungen. Die Demonstranten zogen durch die Londoner Innenstadt; zu den Rednern der Veranstaltung gehörten der ehemalige Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn und die Abgeordnete Zarah Sultana. Eine Sprecherin der London Renters Union sagte: „Die explodierenden Mieten treiben uns in die Armut und aus unseren Stadtvierteln, während Großkonzerne Luxuswohnungen bauen, die wir uns nicht leisten können. Die Regierung von Keir Starmer verschärft die Wohnungskrise, indem sie sich bei privaten Bauträgern einschmeichelt und unsere Gemeinden verkauft.“