Indien
Maharashtra: Hunderttausende streiken im öffentlichen Dienst
Die Beschäftigten im staatlichen und halbstaatlichen Dienst im indischen Bundesstaat Maharashtra begannen am 21. April mit einem unbefristeten Streik. Es streiken Lehrkräfte, nicht-lehrendes Personal, Verwaltungsbeamte und Krankenhausmitarbeiter. Zu den 17 Forderungen der Streikenden gehören die Umsetzung des überarbeiteten nationalen Rentensystems (RNPS), die Besetzung offener Stellen, eine bargeldlose Krankenversicherung in Höhe von 500.000 Rupien, die Anhebung des Rentenalters von 58 auf 60 Jahre sowie die Aufhebung des Einstellungsstopps für Mitarbeiter der Besoldungsgruppe 4. Laut den Gewerkschaften beteiligten sich am 1. Tag 1,7 Millionen Beschäftigte.