Mercedes und Tesla: einig in Attacken gegen Gewerkschaftslisten!

Vor kurzem war in der Presse zu lesen, dass Mercedes im US-Werk Tuscaloosa die dortige UAW-Gewerkschaft seit Jahren massiv behindert.

Üble Identität mit den Vorkommnissen im hiesigen Tesla-Werk in Grünheide, wo die Werksleitung im Auftrag von Tesla-Boss, Faschist und AfD-Freund Elon Musk die IG-Metall-Arbeit attackiert.

Die Übereinstimmung der internationalen Kapitalisten gegen die Kampforganisation der Arbeiter und Angestellten kommt hier schön deutlich ans Licht!

Was steht an?