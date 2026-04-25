Betrieb und Gewerkschaft
Mercedes und Tesla: einig in Attacken gegen Gewerkschaftslisten!
Die Redaktion Untertürkheim der Zeitung von Kolleginnen und Kollegen für Kolleginnen und Kollegen bei Mercedes-Benz und Daimler Truck, „Die Stoßstange“, hat diesen Artikel in der aktuellen Ausgabe veröffentlicht. Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert:
Aus der Kollegenzeitung „Die Stoßstange“
Vor kurzem war in der Presse zu lesen, dass Mercedes im US-Werk Tuscaloosa die dortige UAW-Gewerkschaft seit Jahren massiv behindert.
Üble Identität mit den Vorkommnissen im hiesigen Tesla-Werk in Grünheide, wo die Werksleitung im Auftrag von Tesla-Boss, Faschist und AfD-Freund Elon Musk die IG-Metall-Arbeit attackiert.
Die Übereinstimmung der internationalen Kapitalisten gegen die Kampforganisation der Arbeiter und Angestellten kommt hier schön deutlich ans Licht!
Was steht an?
- Volle Unterstützung der US-Kollegen und der UAW durch unsere IG Metall!
- Stärkung der internationalen Automobilarbeiterkoordination IAC für den gemeinsamen Kampf über Ländergrenzen hinweg!