MLPD ehrt Ernst Thälmann anlässlich seines 140. Geburtstags

Tausende Lehrer gingen am Donnerstag in der ganzen Türkei auf die Straße und forderten den Rücktritt von Bildungsminister Yusuf Tekin, nachdem zwei Schießereien an Schulen innerhalb von zwei Tagen das Land erschüttert hatten. Die Proteste fanden statt, während in der südlichen Provinz Kahramanmaraş die Beerdigungen für die Opfer des Schulamoklaufs vom Mittwoch abgehalten wurden, bei dem neun Menschen – acht Kinder und ein Lehrer – von einem 14-jährigen Schüler getötet wurden. Der Angriff folgte auf eine Schießerei am Tag zuvor in Şanlıurfa, bei der 16 Menschen verletzt wurden. Die Verdächtigen in beiden Fällen wurden ebenfalls getötet, wie die Behörden mitteilten; der erste Angreifer nahm sich das Leben, als er von der Polizei in die Enge getrieben wurde. Lehrer und Gewerkschaftsmitglieder versuchten, zum Bildungsministerium in Ankara zu marschieren, wurden jedoch durch Polizeibarrikaden daran gehindert.