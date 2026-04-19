Halle an der Saale
MLPD ehrt Ernst Thälmann anlässlich seines 140. Geburtstags
Vertreter der MLPD und des Jugendverbands REBELL Halle ehrten am 16. April den großen Sohn der deutschen Arbeiterklasse, Ernst Thälmann, an seinem Denkmal in Halle an der Saale anlässlich seines 140. Geburtstags.
Was Ernst Thälmann für die MLPD bedeutet, zeigt dieses Video von der Ehrung Thälmanns am 17. August 2019 anlässlich seines 75. Todestags durch das Internationalistische Bündnis auf dem Buchenwaldplatz in Weimar.