Mohammad Al-Hajjar aus Gaza stellt aus

Ursula Mindermann, die Vizepräsidentin der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, kuratiert und präsentiert eine Ausstellung des Fotografen Mohammad al-Hajjar aus Gaza.



Es werden aktuelle, großformatige Bilder gezeigt, die das Leben und den Alltag der Menschen dort zeigen. Mohammad al-Hajjar ist seit 2007 als Fotograf tätig, unter anderem bei „Middle East Eye“.

Wann und wo?



Die Ausstellung findet ab Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr im Café Buch-Oase, Germaniasstraße 14, Kassel-West, statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Die Ausstellung findet in der Zeit vom 26. April bis 16. Mai statt. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr.

Hier gibt es den Flyer zur Ausstellung

Hier geht es zur Homepage des Cafés Buch-Oase