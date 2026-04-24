Neues zum 33. Skatturnier und zu 40 Jahren ABZ

In zwei Tagen ist es soweit: Um 9 Uhr startet das Skatturnier. Noch sind Plätze frei.



Auch Kurzentschlossene können noch teilnehmen. Es lohnt sich schon wegen des Wettkampfs und der Atmosphäre. Es gibt tolle Hauptpreise.



Um 14 Uhr wird das Familienfest eröffnet. Ab 15 Uhr folgt ein bunter Strauß an Grußbotschaften und Kulturbeiträgen. Bezirksbürgermeister Joachim Gill eröffnet den Reigen. Für die Kinder gibt es Spiele, einen Luftballonwettbewerb und eine Hüpfburg. Kulinarisch ist für jeden was dabei: Pommes, Champignons, Würste, Steak und als Highlight Rinderspiessbraten, zelebriert am offenen Grill.



Das ABZ-Team hat da auch noch was Besonderes vorbereitet: einen Videofilm zu 40 Jahre ABZ. Erinnerungen an das Geschaffene und die Entwicklung des Hauses werden wach. Das ABZ ist ein Gewinn für alle Menschen, die sich nach Freiheit und einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung sehnen und die einen gemütlichen Sonntagnachmittag verbringen wollen.



Gegen 17 Uhr fiebern wir bei der Siegerehrung mit allen Skatspielern und Skatspielerinnen mit.



Wir sind gespannt, wer den ersten Platz holt und welche Mannschaft den Wanderpokal mit nach Hause nimmt.