Prag: Demonstration für Medienfreiheit

In den letzten Tagen macht eine sogenannte Phsihing-Attacke auf Accounts bei dem Messenger Signal Schlagzeilen, denn betroffen sollen auch hohe Mitglieder der deutschen Regierung sein. "Phishing" ist jedoch einfach eine Methode, dem Benutzer Informationen zu entlocken, um die Sicherheit eines Systems zu umgehen. Im vorliegenden Fall haben sich die Angreifer einfach als Signal-Support ausgegeben und Zugangsdaten der Nutzer abgefragt, die diese den Angreifern dann gegeben haben, obwohl Signal ganz klar ausschließt, dass sein Team jemals solche Anfragen macht. Gebe ich einem Angreifer selbst Sicherheitsnummern, Passwörter oder ähnliches, kann dieser natürlich Zugang zum jeweiligen System erlangen, ohne dass die Sicherheitsmechanismen wirken können. Die Angriffe beweisen also nur eines: DIe Naivität der Politiker, die ihnen zum Opfer gefallen sind.