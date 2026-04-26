Tschechien
Prag: Demonstration für Medienfreiheit
Tausende Schüler und Studenten marschierten am Mittwoch durch die tschechische Hauptstadt, um gegen einen Plan der Regierung zu protestieren, die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks und Fernsehens zu kürzen. "Wir lassen uns die Medien nicht wegnehmen", skandierten die Demonstranten. Kleinere Proteste wurden im ganzen Land organisiert. Die Mediengewerkschaften haben Streiks angekündigt. Die neue Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babiš will die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks nicht nur kürzen, sondern die Gebühren abschaffen, die Privatpersonen, Haushalte und Unternehmen zahlen. Bei einer rein staatlichen Finanzierung wäre der öffentliche Rundfunk völlig von Wohl und Wehe der nun ultrareaktionären und teils faschistischen Regierung abhängig und damit eben nicht mehr unabhängig - diese Sorge treibt die Protestierenden auf die Straße.