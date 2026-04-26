Stuttgart
Psychotherapeutinnen und -therapeuten protestieren
Nachdem die Kürzung der Kassenleistungen für Psychotherapie um 4,5 Prozent ab 1.4. beschlossen wurde, formieren sich seit Wochen Protestaktionen.
Korespondenz aus Stuttgart
So demonstrierten heute ca 300 bis 400 Psychotherapeutinnen und -therapeuten durch die belebte Stuttgarter City.
Sie riefen unter anderem „Sozialabbau im Ganzen Land, unsere Antwort: Widerstand.“ Das Gesundheitsministerium setzte eine Finanzkommission Gesundheit ein mit dem Ziel „die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherungen zu stabilisieren“.