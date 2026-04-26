Psychotherapeutinnen und -therapeuten protestieren

So demonstrierten heute ca 300 bis 400 Psychotherapeutinnen und -therapeuten durch die belebte Stuttgarter City.

Sie riefen unter anderem „Sozialabbau im Ganzen Land, unsere Antwort: Widerstand.“ Das Gesundheitsministerium setzte eine Finanzkommission Gesundheit ein mit dem Ziel „die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherungen zu stabilisieren“.