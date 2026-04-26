Stuttgart

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Psychotherapeutinnen und -therapeuten protestieren

Nachdem die Kürzung der Kassenleistungen für Psychotherapie um 4,5 Prozent ab 1.4. beschlossen wurde, formieren sich seit Wochen Protestaktionen.

Korespondenz aus Stuttgart
Psychotherapeutinnen und -therapeuten protestieren
(RF-Foto)

So demonstrierten heute ca 300 bis 400 Psychotherapeutinnen und -therapeuten durch die belebte Stuttgarter City.

 

Sie riefen unter anderem „Sozialabbau im Ganzen Land, unsere Antwort: Widerstand.“ Das Gesundheitsministerium setzte eine Finanzkommission Gesundheit ein mit dem Ziel „die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherungen zu stabilisieren“.