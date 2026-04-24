Südkorea
Pyongtaek: 40.000 Samsung-Arbeiter protestieren
40.000 Arbeiter des Chipherstellers Samsung Electronics traten am Donnerstag am Unternehmensstandort Pyongtaek in den Warnstreik. Sie fordern höhere Prämien angesichts des Booms in der Chipindustrie und riesiger Konzerngewinne. Mit Plakaten und Transparenten versammelten sich die Arbeiter unter starker Polizeipräsenz auf dem Werksgelände und riefen: „Macht die Vergütung transparent und hebt die Obergrenzen für Prämien auf!“ Die drei beteiligten Gewerkschaften drohen für Ende Mai mit einem 18tägigen Streik, sollte der Konzern ihren Forderungen nach einer angemessenen Beteiligung der Beschäftigten an den Gewinnen nicht nachkommen. Etwa drei Viertel der Belegschaft sind gewerkschaftlich organisiert, entsprechend viel Schlagkraft hat die Ankündigung.