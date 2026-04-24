Pyongtaek: 40.000 Samsung-Arbeiter protestieren

Die zehntägige Waffenruhe zwischen dem faschistischen israelischen Netanjahu-Regime und der libanesischen Regierung wird verlängert. Am Sonntagabend wäre sie ausgelaufen. Wie der faschistische US-Präsident Donald Trump erklärte, wird sie nun um drei Wochen verlängert. Auch wenn sich Trump in seinem persönlichen Paralleluniversum mal wieder als „historisch“ feiert, war die sogenannte Waffenruhe bisher kaum das Papier wert, auf dem sie geschrieben war. Das israelische Regime hat sich nur sehr unwillig bereit erklärt, einen Teil seiner militärischen Aktivitäten im Südlibanon einzuschränken. Regelmäßiger Beschuss des Südens des Landes und Vergiftung ganzer Landstriche gingen trotzdem eingeschränkt weiter. Außerdem hat der Libanon selbst nur eingeschränkte militärische Kräfte zur Abwehr zur Verfügung: Die libanesische Armee ist schlecht trainiert und schlecht ausgerüstet. Sie ist dem hochgerüsteten Militärapparat des israelischen Regimes haushoch unterlegen.