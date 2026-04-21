Marokko
Rabat: „Nein zur Besatzung und zum Zionismus“
Tausende Marokkaner versammelten sich am Sonntag in Rabat, um ihre Unterstützung für die palästinensische Sache zum Ausdruck zu bringen und gegen ein neues israelisches Gesetz zu protestieren, das die Hinrichtung von Palästinensern erlaubt, die wegen Anschlägen verurteilt wurden. Die etwa 5.000-köpfige Menschenmenge marschierte die Mohammed-V.-Allee im Stadtzentrum der Hauptstadt entlang, wobei viele palästinensische und marokkanische Flaggen trugen. Die Demonstration wurde von der Nationalen Aktionsgruppe für Palästina organisiert, in der Anhänger der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung sowie linke Aktivisten zusammengeschlossen sind. Die Demonstranten skandierten „Nein zur Todesstrafe“ und „Nein zur Besatzung und zum Zionismus“ sowie Parolen, die Israels Kriegsführung im Gazastreifen kritisierten.