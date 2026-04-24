Reminder: Diesen Sonntag - 26.4., 14.00 MEZ - Webinar der Einheitsfront ...

In diesem Jahr stellt der 1. Mai ja besondere Herausforderungen an die Arbeiterklasse und die Massen der Welt im Kampf gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung. Uns wurden bereits Berichte über bemerkenswerte Kämpfe rund um den Globus gegen die imperialistisch/kapitalistische Politik sowie zu den konkreten Vorbereitungen zum 1. Mai aus Afghanistan, Palästina, Griechenland, Uruguay, dem Iran und den USA, dem Jemen und dem Kongo, China, Russland, Frankreich, Deutschland, Schweden usw. gemeldet. Von Bergarbeitern und Frauenaktivistinnen, Friedenskämpfern und Gewerkschaftern bis zu Revolutionären wird es wie üblich ein breites Spektrum an Beiträgen geben, zum Beispiel von

der internationalen Bergarbeiterbewegung, unter anderem aus DR Kongo

Frauen der SMAW aus Afghanistan

Mariam Abu Daqqa aus Palästina

Jovino Nunez von der ICOR Lateinamerika

der PCR Uruguay

dem AIUTUC All India Committee aus Indien

einem Gewerkschafter aus Italien

ein Beitrag aus China

und weitere zugesagte Beiträge!

Lasst euch das nicht entgehen und beteiligt euch vielleicht auch aktiv an der sicher auch kontroversen Auseinandersetzung um die Einschätzung der weltweiten Situation!

Solidarische Grüße,

Monika Gärtner-Engel und Edithluz Castro

Co-Präsidentinnen United Front

Link zur Teilnahme:

https://us02web.zoom.us/j/87112136319?pwd=HEKuTA0cEpOZyAASFN5VHjBSXTUZve.1

Datum und Uhrzeit in eurem Land:

https://www.timeanddate.de/zeitzonen/events?msg=United+Front+Webinar&iso=20260426T14&p1=195&ah=3