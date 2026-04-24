Vorbereitung des 1. Mai
Reminder: Diesen Sonntag - 26.4., 14.00 MEZ - Webinar der Einheitsfront ...
... zur Vorbereitung des Internationalen Kampftags der Arbeiterklasse: "Heraus zum 1.Mai! Gegen die Kriegsbrandstifter USA, Israel, gegen alle Imperialisten und Ausbeuter!"
In diesem Jahr stellt der 1. Mai ja besondere Herausforderungen an die Arbeiterklasse und die Massen der Welt im Kampf gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung. Uns wurden bereits Berichte über bemerkenswerte Kämpfe rund um den Globus gegen die imperialistisch/kapitalistische Politik sowie zu den konkreten Vorbereitungen zum 1. Mai aus Afghanistan, Palästina, Griechenland, Uruguay, dem Iran und den USA, dem Jemen und dem Kongo, China, Russland, Frankreich, Deutschland, Schweden usw. gemeldet. Von Bergarbeitern und Frauenaktivistinnen, Friedenskämpfern und Gewerkschaftern bis zu Revolutionären wird es wie üblich ein breites Spektrum an Beiträgen geben, zum Beispiel von
- der internationalen Bergarbeiterbewegung, unter anderem aus DR Kongo
- Frauen der SMAW aus Afghanistan
- Mariam Abu Daqqa aus Palästina
- Jovino Nunez von der ICOR Lateinamerika
- der PCR Uruguay
- dem AIUTUC All India Committee aus Indien
- einem Gewerkschafter aus Italien
- ein Beitrag aus China
und weitere zugesagte Beiträge!
Lasst euch das nicht entgehen und beteiligt euch vielleicht auch aktiv an der sicher auch kontroversen Auseinandersetzung um die Einschätzung der weltweiten Situation!
Solidarische Grüße,
Monika Gärtner-Engel und Edithluz Castro
Co-Präsidentinnen United Front
Link zur Teilnahme:
https://us02web.zoom.us/j/87112136319?pwd=HEKuTA0cEpOZyAASFN5VHjBSXTUZve.1
Datum und Uhrzeit in eurem Land:
https://www.timeanddate.de/zeitzonen/events?msg=United+Front+Webinar&iso=20260426T14&p1=195&ah=3