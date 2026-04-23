Rotfüchse freuen sich aufs Pfingstjugendtreffen

Die "Lennefüchse" trainierten heute zum dritten Mal für die Spiele ohne Grenzen auf dem Pfingstjugendtreffen.

Besonders die Seifenbahn war bei dem guten Wetter der Renner. Die Rotfüchse kommentierten: "Cool, Spaß, fröhlich, Popo nass."



Jetzt müssen wir aber auch noch viel mit unseren Eltern absprechen, damit alle mitkommen können und wir 'ne Mannschaft zusammenbekommen.



Tipp für das Training "Bierkastenrennen". Wir haben anstatt "Kisten" Stoffmatten zugeschnitten. Die kann man in einer Tasche immer dabei haben.

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen