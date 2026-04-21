Sichert die Rüstungsproduktion die Arbeitsplätze?

Tatsächlich gibt es Tausende neue Bestellungen für Daimler Truck und im Bereich Sonderfahrzeuge in Wörth entstehen Hunderte neue Arbeitsplätze. Viele Kollegen haben Hoffnung auf bessere Arbeitsbedingungen in nicht taktgebundenen Bereichen in der Rüstungsproduktion.

Aber eins ist auch klar: Rüstung tötet! Und jeder weiß auch: Die Rüstungsgüter werden gebaut, um sie zu nutzen. Daimler Truck nennt es „Defense-Geschäft“. Tatsächlich geht es schon lange nicht mehr um Verteidigung, sondern darum, sich für Krieg zu rüsten – Kriege für neue Absatzmärkte, Ausschaltung von Konkurrenten, Macht und Rohstoffe! In den Schützengräben lagen schon immer die Arbeiter und ihre Kinder, und zwar auf beiden Seiten! Es sind aber nicht unsere Kriege!

Das Rüstungsgeschäft schafft zwar neue Arbeitsplätze, bringt aber nur Tod und Verderben! Deshalb ist es richtig, Rüstungsproduktion abzulehnen! Unsere Actros, Unimogs und Zetros usw. können so viel mehr und werden auch gebraucht: für Katastrophenschutz, als Arbeitsmaschinen und Transportfahrzeuge …