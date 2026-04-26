Ecuador
Situation ist besorgniserregend
Diese Kurzmeldung bezieht sich auf das Thema des Tages auf Rote Fahne News vom 23. April, "Ecuador: Weitere massive Rechtsentwicklung und Faschisierung unter reaktionärer Noboa-Regierung“¹: "Vor ein paar Tagen ist in der Stadt Otavalo wieder das Militär aufgefahren. In Erinnerung an die Geschehnisse im Oktober 2025 entstanden große Wandgemälde. Diese wurden vor ein paar Wochen übertüncht. Die Bevölkerung hat sich zusammengetan und sie entstehen wieder. Im Mai soll ein Amtsenthebungsverfahren beginnen. Das wird die Situation weiter verschärfen. Präsident Daniel Noboa hat den Spitznamen 'Trumpito', kleiner Trump. Als Wortspiel klingt es zugleich wie ‚Trampito‘ – kleiner Betrüger. Die Situation ist sehr besorgniserregend und lässt befürchten, dass die nächste Konfrontation noch brutaler wird."