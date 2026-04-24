Solidarität mit Kumpeln in der Türkei und in Rumänien

Der Kampf der Kumpel aus Eskişehir, die auf dem Weg nach Ankara von der Polizei angegriffen wurden (mehr dazu hier), wird von der IMC auf ihrer Homepage bekannt gemacht. (Mehr dazu hier.)

Außerdem hat sie auf ihrer Homepage eine Solidaritätsadresse des Hauptkoordinators Andreas Tadysika veröffentlicht, die dieser an die kämpfenden Kumpel in Rumänien (mehr dazu hier, hier und hier) gesandt hat. (Mehr dazu hier.)