Solidaritätserklärung an die Bergarbeiter von Doruk Madencilik/Türkei und ihre Familien

Eure Gewerkschaft hatte mitgeteilt, dass 110 Bergleute verhaftet wurden, und dass ihr nicht eher gehen werdet, bis euch eure Rechte gewährt werden. Auch die Manganbergarbeiter in Chiatura, Georgien führen seit über einem Jahr den Kampf um ihre Löhne und ihre Arbeitsplätze, um eine Zukunft für sich und ihre Familien. Vier ihrer Streikführer wurden verhaftet und unter fadenscheinigen und falschen Anschuldigungen zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Bergleute und fortschrittliche Kräfte in der ganzen Welt haben dagegen protestiert und geben nicht auf!

Die Bergarbeiter Europas und der ganzen Welt müssen zusammenstehen ,sich gegenseitig informieren und ihre Erfahrungen austauschen. Wir müssen dazu kommen, unsere Kämpfe zu koordinieren und kooperieren. Kein Kampf darf mehr alleine stehen! Wir verurteilen die Repressionen gegen die kämpfenden Bergleute und unterstützen die Forderung der sofortigen Auszahlung der Löhne und Weiterbeschäftigung.

Teilt uns mit, wie wir euch helfen können. Wir machen euren Kampf und die Vorgehensweise der Polizei gegen euch international öffentlich bekannt. Schließt euch der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung an, damit wir voneinander lernen können und um uns gegenseitig zu unterstützen.

„Die Weltordnung, wie wir sie kennen, löst sich auf und es tobt eine Vernichtungsschlacht um die Neuaufteilung der Welt, um Rohstoffe, Märkte und Macht. Immer mehr Länder der Welt werden von faschistischen und ultrareaktionären Regierungen regiert, der Umweltschutz wird immer weiter abgebaut und die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter verschärft. … Die Bergarbeiter und ihre Familien sind in verschiedenster Hinsicht stark betroffen: Bergwerksunglücke häufen sich, Bergwerke werden geschlossen und Arbeitsplätze gestrichen, ausstehende Löhne nicht ausgezahlt.“

(Auszug aus dem 1. Mai Aufruf 2026 der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung)

Der 1. Mai ist der Kampftag der Arbeiter, an dem wir gemeinsam auf die Straße gehen, denn die Arbeiter und Völker der Welt wollen so nicht leben!