Sparkasse entschuldigt sich: Bund der Antifaschist*innen (BdA) Treptow e.V. erhält Konto

Freitag, 24.4., 16.00 Kundgebung Am Alexanderplatz - Wir feiern Erfolg!

Die Berliner Sparkasse entschuldige sich für "die entstandenen Irritationen und die verzögerte Kommunikation" und freue sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Der BdA Treptow e.V. dankt allen Unterstützer*innen, allen voran dem Bürgermeister des Bezirks Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD), Dr. Gregor Gysi (MdB) und der Partei Die Linke, allen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen sowie der Presse für die erwiesene Unterstützung.

Unsere Kundgebung am 24. April, 16 Uhr, auf dem Alexanderplatz werden wir trotzdem durchführen! Wir werden unseren Erfolg feiern und die Gelegenheit nutzen, unsere wichtigen antifaschistischen Vorhaben für Demokratie, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus zu propagieren. Und wir laden die Berliner Sparkasse, ihren Vorstand und ihre Mitarbeiter*innen ein, dabei zu sein.

Reden werden auf der Kundgebung u.a.