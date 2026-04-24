Berlin
Sparkasse entschuldigt sich: Bund der Antifaschist*innen (BdA) Treptow e.V. erhält Konto
Der Protest hat Wirkung gezeigt! Gestern Nachmittag teilte die Berliner Sparkasse dem Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Treptow e.V. mit, dass die umfassende Prüfung, ob "alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben erfüllt sind und ... der Vereinszweck mit unserer werteorientierten Ausrichtung vereinbar ist", ergeben habe, dass das gewünschte Vereinskonto eröffnet werden kann.
Freitag, 24.4., 16.00 Kundgebung Am Alexanderplatz - Wir feiern Erfolg!
Die Berliner Sparkasse entschuldige sich für "die entstandenen Irritationen und die verzögerte Kommunikation" und freue sich auf die künftige Zusammenarbeit.
Der BdA Treptow e.V. dankt allen Unterstützer*innen, allen voran dem Bürgermeister des Bezirks Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD), Dr. Gregor Gysi (MdB) und der Partei Die Linke, allen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen sowie der Presse für die erwiesene Unterstützung.
Unsere Kundgebung am 24. April, 16 Uhr, auf dem Alexanderplatz werden wir trotzdem durchführen! Wir werden unseren Erfolg feiern und die Gelegenheit nutzen, unsere wichtigen antifaschistischen Vorhaben für Demokratie, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus zu propagieren. Und wir laden die Berliner Sparkasse, ihren Vorstand und ihre Mitarbeiter*innen ein, dabei zu sein.
Reden werden auf der Kundgebung u.a.
- Dr. Ellen Händler, die Vorsitzende Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Treptow e.V.
- Sabine Kasten für die Stolperstein-Initiative Treptow-Köpenick
- Ben Hotz für das Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick