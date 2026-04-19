Spendenlauf für Gaza in Darmstadt

Am 18. April fand auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Darmstadt ein Spendenlauf für das Gesundheitszentrum der Al-Awda Health Community Association in Gaza statt.¹ Die Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE in Darmstadt machten das bei ihren Treffen zum Thema, sprachen über die Lage in Gaza, darüber, dass Kinder dort auch ein Krankenhaus brauchen und Spenden für den Wiederaufbau eines Krankenhauses notwendig sind.



Das von Rotfüchsen und anderen Kindern gemalte Banner „Spendenlauf. Ein Krankenhaus für Gaza“ schmückte den Platz, neben dem Stand des Jugendverbands REBELL, der diesen im Rahmen der GAZA-AG mit Werbeeinsätzen und bei der Organisierung unterstützte. Die MLPD trug ebenso mit einem Büchertisch und Einsätzen rund um den Platz bei.



Das war maßgeblich für das Gelingen: die enge Zusammenarbeit zwischen Rotfüchsen, REBELL, GAZA-AG und MLPD. Rebellinnen werteten aus: „Insgesamt war das ein großer Erfolg. Runde um Runde waren alle positiv und mit Elan dabei. Die Hauptschwäche war noch, dass wir noch mehr Werbung im Vorfeld machen müssen, mehr Läufer und Sponsoren finden und das in unserer Bündnisarbeit entwickeln können“.