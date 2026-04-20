Japan
Tokio: 36.000 protestieren für Frieden statt Aufrüstung
Am Sonntag demonstrierten in Tokio vor dem Parlamentsgebäude nach Angaben der Veranstalter 36.000 Menschen für die Beibehaltung des Artikel 9 der japanischen Verfassung und gegen die Aufrüstungspolitik von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi. Artikel 9 der japanischen Verfassung schriebt den den Verzicht auf Krieg fest. Es war die zweite Großdemonstration gegen die Verfassungsänderung seit dem 8. April, als in der Nähe des Parlamentsgebäudes etwa 30.000 Menschen versammelt hatten. Die Demonstranten hielten Plakate mit Aufschriften wie „Nein zum Krieg“, „Artikel 9 nicht untergraben“ und „Takaichi, tritt zurück“ hoch und forderten den Schutz der pazifistischen Verfassung Japans.