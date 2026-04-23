Verlag Neuer Weg
"Umweltschutz im Sozialismus – China 1966-1976" kommt in 2. Auflage
Das Buch „Umweltschutz im Sozialismus – China 1966–1976“ stößt auf großes Interesse. Die erste Auflage ist nach sechs Wochen bereits ausverkauft! Nun wollen wir eine zweite Auflage drucken. Die Größe der Auflage entscheiden wir nach Bestellungen. Danach gibt es das Buch nur noch als ePDF. Also überlegt genau, ob ihr Exemplare auf Vorrat bestellen wollt.
Bitte meldet eure Bestellungen bis 4. Mai um 8 Uhr.
Die Rechnung wird mit der Auslieferung gestellt. Die Bezahlung erfolgt danach.
Viele Grüße
Euer Team vom Verlag Neuer Weg