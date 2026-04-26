Rentenstreit
Und die nächsten Proteste gegen Merz ...
Nach der "Lifestyle"-Teilzeit versucht Kanzler Merz, die Altersrente ins Visier zu nehmen. Die Reaktion folgte prompt: Die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner kündigte an, sollte die gesetzliche Rente gekürzt werden, »dann brennt die Hütte«. 5000 - deutlich mehr als erwartet - demonstrierten am Samstag schon in Marburg anlässlich des Auftritts von Merz bei der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschland (CDA). Auf Transparenten wurde unter anderem zum Widerstand "in schMERZvollen Zeiten" aufgerufen. Protestiert wurde gegen die Angriffe der Bundesregierung auf Rente, Krankenversorgung und die Verhöhnung der arbeitenden Menschen als "zu faul, zu krank". Das hatte sich Merz offenbar etwas einfacher vorgestellt und fängt an zurückzurudern. Deutlich wird: immer mehr Menschen sind vorbereitet und. bereit, ihren Unmut auch zum Ausdruck zu bringen und kämpferisch aktiv zu werden.