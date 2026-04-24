Viele Medien berichten über Eva Michelmann

Rote Fahne News hat einen Pressespiegel zusammengestellt und veröffentlicht ihn hier. Die jüngsten Berichte und Artikel stehen oben. Der Presse- und Medienspiegel wird jeweils aktualisiert.

Perspektive Online, 24. April

Die verschleppte deutsche Journalistin Eva Maria Michelmann wurde aus Aleppo in ein Gefängnis nach Damaskus verlegt. Sie konnte von Mitarbeiter:innen der deutschen Botschaft besucht werden. Ihre Familie erhebt schwere Vorwürfe wegen der anhaltenden Isolationshaft und fordert gemeinsam mit Unterstützer:innen ihre sofortige Freilassung sowie die von Ahmed Polad.

Menschen machen Medien in ver.di, 24. April 2026

Am 18. Januar war die für kurdische Medien schreibende Journalistin Eva Maria Michelmann verschwunden. Jetzt wurde enthüllt, dass sie in Aleppo inhaftiert ist. Ihre Angehörigen sind jedoch weiterhin besorgt. 24. April 2026 von Peter Nowak

SPIEGEL Panorama, 24. April

Über Wochen wurde sie in Syrien vermisst, nun steht fest: Die Kölner Journalistin Eva Michelmann sitzt in Damaskus im Gefängnis. Laut Außenministerium war bereits eine Konsularbeamtin vor Ort.

Rote Fahne News am 23. April 2026 um 16 Uhr

Wie die Rote Fahne Redaktion aktuell von der Familie der vermissten deutschen Journalistin Eva Maria Michelmann erfahren hat, wurde diese ins Gefängnis in der syrischen Hauptstadt Damaskus verlegt.

Deutscher Journalistenverband 22. April

Der Deutsche Journalisten-Verband fordert Bundesaußenminister Johann Wadephul auf, sich bei der syrischen Übergangsregierung für die sofortige Freilassung der deutschen Journalistin Eva Maria Michelmann einzusetzen. Zusammen mit ihrem kurdischen Kollegen Ahmet Polat wird Michelmann nach Medienberichten im syrischen Aleppo in einem Gefängnis in Isolationshaft festgehalten. Was den beiden Journalisten vorgeworfen wird, ist unbekannt.

taz am 21. April 2026, 16.40 Uhr

Von Peter Nowak. Drei Monate nach ihrem Verschwinden gibt es erste Lebenszeichen von der vermissten Journalistin Eva Michelmann. Nach Informationen ihrer Familie befindet sie sich in einem Gefängnis in der syrischen Stadt Aleppo. Auch der mit ihr verschleppte kurdische Journalist Ahmet Polat sei dort gesehen worden, hieß es in einer Pressemitteilung von Roland Meister, der die Familie von Michelmann anwaltschaftlich betreut.

Der Standard, 21. April

Die Journalistin Eva Maria Michelmann verschwand im Jänner in Nordsyrien – Botschaften bemühen sich um Aufklärung

epd am 20. April

Köln/Berlin (epd). Die in Syrien verschwundene Kölner Journalistin Eva Maria Michelmann soll sich in einem Gefängnis in Aleppo in Haft befinden. Dies hätten bei einem Gefangenenaustausch freigelassene Angehörige der Kurden-Miliz "Syrische Demokratische Kräfte" (SDF) berichtet, erklärte der Anwalt der Familie Michelmanns, Roland Meister, in Gelsenkirchen. ... Michelmann und ihr türkisch-kurdischer Kollege Ahmed Polat sind seit dem Einmarsch der Armee der syrischen Übergangsregierung in Rakka am 18. Januar verschwunden. ... Der Fall Michelmann war auch Thema in der Regierungspressekonferenz am Montag in Berlin. Das Auswärtige Amt erklärte dort, es sei weiter "intensiv mit dem Fall befasst", die konsularische Betreuung erfolge über die Botschaft in Beirut.

www.zeit.de/politik/ausland, 20. April

Von Anastasia Tikhomirova. Mehr als drei Monate nach dem Verschwinden der Kölner Publizistin Eva-Maria Michelmann in Syrien liegen neue Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor. Mehrere Zeugen haben übereinstimmend bestätigt, dass die 36-jährige Kölnerin in einem Gefängnis in Aleppo festgehalten wird. Das geht aus einer Erklärung der Rechtsanwaltskanzlei Meister & Partner hervor, die Michelmanns Familie und die eines weiteren inhaftierten Journalisten vertritt. ... Michelmanns Verbleib soll auch Thema beim Treffen von Bundeskanzler Merz und dem neuen syrischen Machthaber Ahmed al-Scharaa Ende März in Berlin gewesen sein. ... Aus dem Auswärtigen Amt hieß es zuletzt auf Anfrage der ZEIT, man arbeite weiterhin mit Hochdruck daran, die Situation aufzuklären.

SPIEGEL Panorama 20. April

Drei Monate nach ihrem Verschwinden gibt es Hoffnung für die vermisste Journalistin Eva Michelmann ... Die Familie drängt jetzt auf konsularischen Beistand.