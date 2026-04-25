Österreich
Wien: „Geld für Zukunft statt Fossile!“
Rund 2.500 Schülerinnen und Schüler von Fridays For Future versammelten sich am Maria-Theresien-Platz in Wien und zogen anschließend weiter zum Heldenplatz. Ihr Appell: Schluss mit Milliarden für Öl und Gas. Unter dem Motto „Geld für Zukunft statt Fossile!“ machten die Demonstranten auf die laufenden Budgetverhandlungen aufmerksam und kritisierten die aus ihrer Sicht verfehlte Förderpolitik der Bundesregierung. Während weiterhin Milliarden in klimaschädliche Subventionen fließen, fehle das Geld in zentralen Bereichen wie öffentlichem Verkehr, Pflege, Bildung und erneuerbarer Energie.