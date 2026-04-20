Wir möchten das Tribunal gegen den Niedergang der Autoregion auswerten

Liebe Freundinnen und Freunde der Automobilarbeiterbewegung, wir möchten das Tribunal gegen den Niedergang der Autoregion, für die Zukunft unserer Jugend auswerten. Die Anklagen und unser gestärktes Selbstbewusstsein weckten unsere Verantwortung als internationale Automobilarbeiter. Kein Krieg kann auf Dauer gegen die Massen der Welt geführt werden.



Wir sind Teil der internationalen Automobilarbeiter bei Mercedes, Porsche oder Zulieferern wie Bosch und anderen. Unsere gegenseitige Solidarität und die Koordinierung unserer Kämpfe sind das Rückgrat gegen Krieg und Faschismus. Nehmt ihnen die Welt aus der Hand, eh sie verbrannt! Wir wollen einen Nutzen aus unserer gesteigerten Produktivität für Mensch und Natur, wir sind offen für eine Perspektive des Sozialismus. Wir stärken international die breiteste gewerkschaftliche Einheit.

Hier gibt es eine komplette Einladung mit allen Infos.