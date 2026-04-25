„Wir wollen Strom aus Wind und Sonne“

Nachdem bei den letzten Aktionen nur eine einstellige Zahl von Mitstreitern teilnahm, kamen am 24.April 90 Umweltbewegte zur Demo „Reiche – es reicht! Gegen das fossile Gestern!“ der Gruppe „Heilbronn for Future“. Die Umweltgewerkschaft und die Umweltgruppe der MLPD Heilbronn beteiligten sich aktiv mit Beiträgen zur Demokultur.

Unüberhörbar waren die Sprechchöre gegen den Bau von Gaskraftwerken, unterstützt von einer Trommelgruppe. „100 % erneuerbar – nicht fossil, nicht nuklear“. Auch die Anti-AKW-Bewegung war dabei und erinnerte an den 40.Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl.

Ein Renner war der aktualisierte Sprechgesang: