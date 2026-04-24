Kroatien
Zagreb: "Gemeinsam für höhere Löhne und Renten!"
Am 18. April versammelten sich Tausende von Arbeitern, Rentnern und jungen Menschen auf dem zentralen Ban-Josip-Jelačić-Platz in Zagreb zu der Protestkundgebung „Kroatien gemeinsam für höhere Löhne und Renten“. Die Demonstration wurde von verschiedenen Gewerkschaften und dem Verband der Rentner Kroatiens organisiert. Die Demonstration ist Ausdruck wachsender Frustration über steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Löhne. Kroatien zählt mittlerweile zu den teuersten Ländern in der Europäischen Union, während die Löhne deutlich niedriger bleiben, was zu einer sich vergrößernden Kluft führt. Die Gewerkschaften stellten eine Reihe konkreter Forderungen vor, darunter die Anhebung des Mindestlohns auf 1.100 €, die Erhöhung des durchschnittlichen Nettolohns auf 2.200 € und die Gewährleistung einer durchschnittlichen Nettorente von 1.100 €. Sie forderten außerdem niedrigere Lebensmittelpreise, bezahlbaren Wohnraum und eine gerechtere Verteilung der wirtschaftlichen Gewinne.