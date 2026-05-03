Die Jugend mit ihren Organisationen zeigte sich als Teil der sozialistischen Jugendbewegung

Vor allem zeigte sich die Jugend mit ihren Organisationen als Teil der sozialistischen Jugendbewegung. In tiefergehenden Gesprächen stießen wir auf Zustimmung bei der Förderung der sozialistischen Jugendbewegung. Der Gedanke, sich als Teil des weltweiten Widerstands zu sehen und in der Frage, was uns eint, uns zusammenzuschließen, war durchaus neu und wurde positiv aufgegriffen.

So luden wir zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen mit seinem vielfältigen Programm ein, wo es gute Möglichkeiten gibt, sich mit den aktuellen Fragen und Fragen der Zukunft auseinanderzusetzen und zusammenzuschließen. Darauf aufbauend wurde sich zum 8. Mai mit den Jugendprotesten gegen die Wehrpflicht als nächster Treffpunkt verabredet.

Unser Info-Stand stieß auf breiteres und größeres Interesse, sodass wir mit dem Verkauf von Klassikern, aktuellen und Neuerscheinungen und dem Verkauf von Teigtaschen unser gutes Ergebnis vom letzten Jahr übertrafen. Mittlerweile suchen und finden uns viele Leute gerade auf dem 1. Mai in Bielefeld.