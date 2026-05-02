Kämpferische DGB-Demonstration mit mehr Jugendlichen als in den Vorjahren

Am Kundgebungsplatz waren etwa 20 Stände aufgebaut. Darunter auch, wie jedes Jahr, selbstverständlich der Stand der MLPD. Links von uns war die SDAJ, rechts die Friedensinitiative, direkt gegenüber die CDU und schräg gegenüber die SPD.

Einige Literatur und Material wechselten an unserem Infostand den Besitzer bzw. die Besitzerin. Wir sammelten Spenden von insgesamt 32,84 Euro.