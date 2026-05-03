Vorboten künftiger Zusammenarbeit

Die Demonstration war dieses Jahr besonders friedlich und verlief plangemäß. Das gute Wetter unterstrich die solidarische Zusammenarbeit der organisierenden Gruppen und Parteien. Dabei waren nicht nur die gewohnten Parteien vertreten (von MLPD und DKP, bis hin zur Linken und SPD), sowie die Gewerkschaften (Ver.di, IGM, GEW, etc.). Es fiel auch besonders auf, wie gut repräsentiert die Jugendorganisationen dieses Mal waren!



Genossinnen und Genossen berichten durchgehend von guten, produktiven Gesprächen mit Vertretern der verschiedenen Gruppen, mit klaren solidarischen und kooperativen Absichten – ein Zeichen für die aktuelle Entwicklung in der linken Szene und Vorbote künftiger Zusammenarbeit, welche die Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit wieder zusammenbringen wird!



Das offene Mikrofon der MLPD lud wie gewohnt zum Mitmachen ein, es wurden Parolen gerufen und Arbeiterlieder gesungen. Bei den Redebeiträgen war die gestiegene Arbeitshetze in den Betrieben ein großes Thema, Forderungen wie die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich wurden zum Ausdruck gebracht, und der Zusammenhang von faschistischer und kapitalistischer Ausbeutung wurde betont.

Im Anschluss an den Demonstrationszug veranstaltete der DGB bei der Rheinpromenade ein Familienfest, das durch eine hohe Anzahl von politischen Ständen und Buden bestach, wo auch eine Menge Laufpublikum vom Inhalt der Demonstration profitieren konnte.