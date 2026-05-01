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1.-Mai-Feier in Duisburg

Die 1.-Mai-Feier von MLPD und REBELL Duisburg-Niederrhein-Oberhausen findet um 18 Uhr im "Kulturiges" im Hamborner Ratskeller statt, Duisburger Straße 213. Einlass 17.30 Uhr.