Internationale Maifeier der MLPD: Klarheit schaffen, wo Verwirrung herrscht

In den Beiträgen des REBELL war die Vorfreude auf das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen zu spüren. Er präsentierte einen eigenen antifaschistischen Song und ein Medley aus Arbeiterliedern. Bis zum Song-Contest auf dem Pfingstjugendtreffen soll ein neues Lied zur Palästina-Solidarität entstehen.

Die internationale Solidarität war auch Leitfaden von mehreren überparteilichen Gastbeiträgen, u.a. von der Mütter-Karawane, dem Frauenverband Courage, der Internationalen Automobilarbeiter-Koordination, der Organisation „Palästina muss leben“, einem iranischen Kollegen und der Umweltgewerkschaft.

Die Kreisvorsitzende der MLPD Heilbronn, Rita Renner, wurde für ihre 40 jährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Die Mairede der MLPD hielt sie gemeinsam mit Peter Rügner. Das Motto war: „Klarheit schaffen, wo Verwirrung herrscht.“

Ein Schwerpunkt war in diesem Jahr, dass die Arbeiterbewegung in den weltweiten Kämpfen gegen Faschismus, imperialistische Kriege und Umweltzerstörung vorangehen muss. Das Programm endete mit dem mehrsprachigen Gesang der „Internationale“.