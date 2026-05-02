1. Mai Herne
Die Wirkung des Antikommunismus ist spürbar zurückgegangen
Auch in diesem Jahr war der MLPD-Stand fester Bestandteil der 1.-Mai-Kundgebung des DGB vor dem Herner Rathaus. In vielen Gesprächen mit Besuchern, aktiven Gewerkschaftern, Mitgliedern von Grünen, Linkspartei, BSW, SPD, eines Herner Schulstreikkommittes und weiteren zeigte sich eine gewachsene Aufgeschlossenheit gegenüber der MLPD und ihren Positionen.
Die Wirkung des Antikommunismus ist spürbar zurückgegangen. Viele haben Wut auf die Merz/Klingbeil-Regierung und sind besorgt über die Gefahr von Faschismus und Krieg. Sachlich und auch kontrovers wurde über die Hintergründe dieser brandgefährlichen Entwicklung und die Perspektive des echten SoziaIismus diskuiert.
Besonders haben wir uns an Jugendliche gewandt, die Aktivitäten des Jugendverbands REBELL in Bochum und Herne vorgestellt und zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen eingeladen.
Kritisch diskutiert wurde auch, dass der DGB Herne in diesem Jahr erstmals auf eine Demonstration verzichtet hat und eine Initiative für eine kämpferische 1.-Mai-Demonstration im nächsten Jahr vorgeschlagen.
Danach ging es dann zur gemeinsamen 1.-Mai-Feier mit Bochumer Freunden und Genossen.