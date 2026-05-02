Die Wirkung des Antikommunismus ist spürbar zurückgegangen. Viele haben Wut auf die Merz/Klingbeil-Regierung und sind besorgt über die Gefahr von Faschismus und Krieg. Sachlich und auch kontrovers wurde über die Hintergründe dieser brandgefährlichen Entwicklung und die Perspektive des echten SoziaIismus diskuiert.

Besonders haben wir uns an Jugendliche gewandt, die Aktivitäten des Jugendverbands REBELL in Bochum und Herne vorgestellt und zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen eingeladen.

Kritisch diskutiert wurde auch, dass der DGB Herne in diesem Jahr erstmals auf eine Demonstration verzichtet hat und eine Initiative für eine kämpferische 1.-Mai-Demonstration im nächsten Jahr vorgeschlagen.



Danach ging es dann zur gemeinsamen 1.-Mai-Feier mit Bochumer Freunden und Genossen.