Sozialismus in aller Munde - aber dafür auch noch Fragen zu klären

Die Streitkultur war gut und vorwärtstreibend. Ein Schüler berichtete am offenen Mikrofon darüber, wie er mit seinem Freundeskreis an der Schule in der Minderheit ist. Sie akzeptieren das dort herrschende Mobbing nicht. Sie haben aber auch damit zu kämpfen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Er bekam einige Ratschläge über das offene Mikrofon und abseits davon.

Als ein Straßentheater zum Thema Wehrpflicht aufgeführt wurde, griff die Polizei zwei Jugendliche heraus und führte sie ab. Der Demozug entwickelte sofort Solidarität und forderte die Freilassung. Nach einigen Parolen und Wartezeit entschieden zwei parlamentarische Beobachter, dass es sich vorerst nicht mehr lohnt, denn die zwei waren schon auf dem Weg zur Wache, und der Demozug ging weiter. Wir bleiben dran und erklären unsere volle Solidarität.

Die Rotfüchse nahmen 21,50 Euro mit Dosenwerfen ein. Am Infostand hatten wir mit Literatur und Spenden für Essen und Trinken gute Einnahmen. Es gab einige längere Gespräche und Kontaktadressen.