Größte Demo und Kundgebung seit Jahren mit vielen Jugendlichen

Ein Verkäufer des Rote-Fahne-Magazins berichtet: „Beim Verkauf von 16 Exemplaren des Rote-Fahne-Magazins spürte ich eine große Aufgeschlossenheit bei der Suche nach Antworten. Was könnte die Alternative zum Kapitalismus sein? Gegen den Kapitalismus waren durchweg alle Teilnehmer, die Aufgeschlossenheit für die MLPD und für das Rote Fahne-Magazin war sehr groß. Es gab zumindest in meinen Gesprächen auch keinerlei Antikommunismus oder antikommunistische Vorbehalte uns gegenüber. Vielmehr kam öfters die Frage: »Warum kriegt ihr eigentlich nicht mehr Stimmen bei der Bundestagswahl?«“.



Auffallend war auch, dass zwar linke Jugendgruppen stärker auftraten als in früheren Jahren, aber die große Mehrheit der teilnehmenden Jugendlichen offensichtlich nicht organisiert war, sondern sich so an der Demonstration beteiligte. Große Aufgeschlossenheit gab es zur Werbung für die Teilnahme am 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen. So auch von einer Blaskapelle, die sich „nur“ für den Zweck, die 1. Mai-Demonstration zu unterstützen, zusammengefunden hatte. Es lohnt sich auf jeden Fall, jeden Jugendlichen für die Teilnahme am Pfingstjugendtreffen anzusprechen und zu gewinnen.



Auch im Gewerkschaftsblock waren viele Jugendliche, die vor einigen Jahren noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten waren. Jugendgruppen der Gewerkschaften traten dieses Mal ganz optimistisch zum Kampftag auf. Natürlich auch die immer größer werdende Gruppe von fortschrittlichen Ford-Kolleginnen und ‑Kollegen. Auch dieses Jahr wurde diese Teilnehmergruppe wieder größer. Sie fand auch großen Anklang vor der Demonstration bei einer eigenen Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus mit internationalen Gästen und mit einem offenem Mikrofon, was auch während der ganzen Demonstration weiter durchgeführt wurde.