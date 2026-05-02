Dringender Diskussionsbedarf, was Sozialismus überhaupt ist

Einig waren sich die Jugendlichen in der Kapitalismuskritik mit ihrer Parole „Jugend, Zukunft, Sozialismus“ und mit klarer Kante gegen Faschismus und Krieg. Auch die IG Metall-Jugend sprach sich gegen Aufrüstung und Krieg aus.



Das war ein deutliches Contra gegen Bestrebungen einzelner Gewerkschaftsfunktionäre, dem 1. Mai seinen politischen Charakter als Kampftag zu nehmen.



Auch waren sich viele Jüngere einig darüber, dass es dringenden Diskussionsbedarf darüber gibt, was Sozialismus überhaupt ist. Dem wollten wir Rechnung tragen mit einer Gesprächsrunde zur sozialistischen Jugendbewegung direkt auf dem Platz des Familienfestes, und luden mit einem Handzettel dazu ein.



Diese Idee und auch unser Infostand stießen bei Jugendlichen auf großes Interesse. Mehr als sonst informierten sich über MLPD und auch Pfingstjugendtreffen. Die Gesprächsrunde selbst war dann noch schwach besucht, es gab aber eine tiefgehende Diskussion. Wir bleiben dran.