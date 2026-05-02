Die Jugend vorne dran – kämpferisch und einfallsreich

Unübersehbar und unüberhörbar wurde deutlich gemacht: Wir sind gegen Kriegsgefahr und Wehrpflicht, gegen Faschismus, Umweltkatastrophe, Arbeitsplatzvernichtung und Armut – und wir nennen die Verursacher: das Finanzkapital und die Monopole weltweit und ihre Jagd nach Maximalprofiten. Das fordert geradezu heraus, den Kapitalismus bzw. den Imperialismus revolutionär zu überwinden.

Entsprechend vielfältig waren auch die teilnehmenden Kräfte: Antifa, Die Linke, MLPD, SDAJ, DFG-VK, IG Metall, NGG (Gewerkschaft Nahrung und Genussmittel), GEW, DGB, Ver.di, Frauenverband Courage, Betriebsseelsorge, …

Das Ziel der Demo war der Arsenalplatz in Ludwigsburg. Dort hatte der DGB zur Maifeier eingeladen. Verschiedene Organisationen und Parteien hatten Verkaufs- oder Informationsstände aufgebaut. Es gab Live-Musik und Reden.

Der Büchertisch der MLPD war immer wieder von Jugendlichen geradezu belagert. Sie interessierten sich besonders für grundsätzliche Literatur von Marx, Engels, Lenin oder Ausgaben der Buchreihe der MLPD "Revolutionärer Weg" sowie dem Parteiprogramm der MLPD.

Auch die Gespräche am Büchertisch drehten sich vorwiegend um grundsätzliche Fragen wie zum Beispiel: "Wieso feiert ihr Mao Ze Dong und Stalin?", "Gab es Sozialismus in der DDR und in Jugoslawien?" und viele weitere. Der Wunsch nach Klärung war unübersehbar.