Jugend – Zukunft – Sozialismus ...

Die Teilnehmerzahl zum Vorjahr war deutlich gestiegen. Hunderte Jugendliche prägten das Bild mit roten Fahnen, Transparenten und Plakaten. Auch die Themen der Kurzreden waren sehr detailliert: gegen die imperialistischen Kriege, gegen die Zerstörung unserer natürlichen Umwelt, gegen die massiven Angriffe der Regierung auf erkämpfte soziale Rechte. Aber auch die internationale Solidarität mit Gaza, Kurdistan, Kuba wurde zum Ausdruck gebracht.

Die Offenheit für Gespräche über den Sozialismus als unsere Perspektive war prägend. Als MLPD-Aufbaugruppe hatten wir uns auf die Werbung für das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen konzentriert. Sehr viele Jugendliche nahmen den Flyer mit und es wurde deutlich, dass sie sich damit auseinandersetzen werden.

Der Gedanke an eine sozialistische Jugendbewegung war ein echter Trumpf. Wir konnten neue Kontakte knüpfen und werden diese auch betreuen. Darauf freuen wir uns.