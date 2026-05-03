1. Mai mit kämpferischer Jugenddemonstration

Zur kämpferischen Stimmung trug unser Lautsprecher mit offenem Mikrofon, Kurzreden und Rufparolen bei. Wir kritisierten unter anderem das diesjährige Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“: Für die Kapitalisten steht die Erzielung von Maximalprofiten immer an erster Stelle, deswegen vernichten sie derzeit zigtausende Arbeitsplätze, VW will sogar vier Werke komplett schließen! Nur im harten Kampf auf Kosten ihrer Profite können Arbeitsplätze erhalten werden.



Die Demonstration endete auf dem Kastanienplatz, wo sich bereits mehrere Tausend zum 1.Mai-Fest des DGB versammelten. Beim Einzug der Demo wurde "Die Internationale" gesungen. Die Redner wandten sich vor allem gegen die Arbeitsplatzvernichtung und den Abbau sozialer Errungenschaften.



REBELL und MLPD brachten mit ihrer Teilnahme die Perspektive des echten Sozialismus ein und luden zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen ein. Am Nachmittag beteiligte sich der REBELL auch noch an der "revolutionären" Mai-Demo, zu der die „Rote Jugend“ Rostock aufrief.



Unser Pavillon und Büchertisch stießen auf großes Interesse und forderten zu zahlreichen Gesprächen heraus: über die MLPD, die Notwendigkeit der Arbeiteroffensive und die positive gesellschaftliche Perspektive des echten Sozialismus. Auch unsere grundsätzliche Literatur wurde verstärkt nachgefragt, etliche Rote Fahne-Magazine verkauft und neue Kontakte gewonnen. Kaffee und Kuchen waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft, auch der exklusiv angebotene „Engels“- und „Ché“-Wein.